Правда ли, что люди массово глупеют?

В ходе последних научных исследований выяснилось, что среднестатистический коэффициент развития интеллекта людей снизился примерно на один пункт в течение пятидесяти лет. Человечество начало массово глупеть. Почему так происходит?

Меньше читают книг

Человеческий мозг устроен так, что сначала он получает информацию, а затем начинает ее обрабатывать. Чем больше люди читают книг, тем глубже они погружаются в мыслительный процесс. Заменяя чтение просмотром телевизора или социальных сетей, времени думать совсем не остается. Некоторые зоны мозга начинают отмирать. Люди перестают вникать в суть и мыслят только поверхностно. Они теряют навыки построения сложных интеллектуальных связей и со временем глупеют.

У нечитающих людей в два раза чаще встречается болезнь Альцгеймера и разные психические расстройства.

Телешоу мешают думать

Ученые провели эксперимент, в котором доказали, что просмотр развлекательных шоу является бесполезной тратой времени. Они предложили участникам опыта пройти тест на выявление их общего уровня знаний. Затем показали им реалити-шоу о повседневной жизни мальчика, увлекающегося спортом. После просмотра передачи тест повторили. Его результаты оказались значительно ниже.

Выяснилось, что телешоу мешало людям думать. Им не нужно было анализировать информацию или стараться запомнить ее. Люди расслабились, и их мозг начал работать менее эффективно. Вернуться в обычный режим мыслительной деятельности им оказалось сложно.

Многозадачность снижает IQ

Мозг человека не способен выполнять одновременно несколько задач. Если вы заставляете его справляться с этим, ему приходится постоянно переключаться с одного дела на другое. Такая нагрузка приводит к увеличению расхода энергии и быстрому истощению мозга.

Когда вы в процессе работы часто отвлекаетесь на чтение сообщений в соцсетях или проверку электронной почты, то коэффициент вашего умственного развития снижается на 10%. Имея постоянный доступ к интернету, человек перестает запоминать информацию. Его мозг привыкает обращать внимание только на названия сайтов, где можно найти нужные данные, и перестает думать.

Чем больше люди потребляют информации из внешних источников, тем меньше они думают. Зоны мозга, ответственные за мышление перестают тренироваться или вовсе атрофируются. Общество начинает массово глупеть.