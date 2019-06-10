Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Женщина лишилась ноги из-за флакона духов 

Anews + ещё 1 1 час назад
Фото: Anews
Джилл умоляла хирургов ампутировать ногу, поскольку боль была невыносимой. Врачи долго сомневались, но позднее решили, что это единственный выход.
42-летняя Джилл Хаддингтон живет в Ланкашире (Англия). Несколько лет назад она поранила ступню осколками флакона от духов. Тогда Джилл еще не знала, что простая рана может привести к таким серьезным последствиям.
Вскоре на ноге появились язвы и воспаления, она увеличилась в два раза. Джилл заметила, что пальцы ног начали свисать вниз. Боль не давала ей покоя, и тогда женщина решила ехать в больницу.
Врачи диагностировали у Джилл комплексный регионарный болевой синдром, при котором люди испытывают очень неприятные ощущения в какой-либо части тела. Женщине становилось все хуже и хуже, но рентген не показал какой-либо травмы или перелома.
Anews
Чуть позже врачи предположили, что Джилл может страдать фибромиалгией. При этом заболевании в мозге и нервной системе содержится высокий уровень определенных химических веществ. Это вызывает боль по всему телу. Джилл умоляла хирургов ампутировать ногу, поскольку боль была невыносимой. Врачи долго сомневались, но позднее решили, что это единственный выход.
«Моя нога была уже мертва для меня, это было причиной сильной боли и несчастий. Я просто хотела продолжать жить нормальной жизнью»,
— говорит Джилл.
В итоге ампутация ноги была проведена. Британка несколько месяцев пробыла в инвалидной коляске, а сейчас носит протез.
Anews
Джилл вернулась к занятиям плаванием, и теперь планирует принять участие в благотворительных соревнованиях.
Anews: последние новости
«Самый сладкий»: людей с какой группой крови комары кусают чаще Больная раком женщина пыталась лечиться сыроедением. Спасти ее не смогли Жена не сразу осознала, что храп мужа - это хрип перед остановкой сердца
Комментарии
Новости , Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа опасность использования антисептиков
Чем опасны освежители воздуха
Что нужно знать о психических расстройствах1
Ученые нашли способ предсказать развитие рака
Ученые из России создали лекарство от рака печени5
Видео
Простой способ замедлить старение
ЗОЖ
13:42
Что будет, если каждый день пить молоко
ЗОЖ
01:14
В России изменились правила ОМС
Новости
03:09
Что нужно знать о лечебных точках на ладонях
Народная медицина
03:20
Почему лысеют женщины
Болезни и лекарства ЗОЖ
03:45
Что делать при обмороке от жары
ЗОЖ
02:35
Врачи рассказали об опасности рыбьего жира
Болезни и лекарства Новости
02:26
Мужчина с низким тестостероном: что с ним не так
Наука
08:13
Как жить с блокадой сердца
Болезни и лекарства Наука
02:29
Когда запретят кальяны и вейпы
ЗОЖ Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение