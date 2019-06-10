Женщина лишилась ноги из-за флакона духов

Джилл умоляла хирургов ампутировать ногу, поскольку боль была невыносимой. Врачи долго сомневались, но позднее решили, что это единственный выход.

42-летняя Джилл Хаддингтон живет в Ланкашире (Англия). Несколько лет назад она поранила ступню осколками флакона от духов. Тогда Джилл еще не знала, что простая рана может привести к таким серьезным последствиям.

Вскоре на ноге появились язвы и воспаления, она увеличилась в два раза. Джилл заметила, что пальцы ног начали свисать вниз. Боль не давала ей покоя, и тогда женщина решила ехать в больницу.

Врачи диагностировали у Джилл комплексный регионарный болевой синдром, при котором люди испытывают очень неприятные ощущения в какой-либо части тела. Женщине становилось все хуже и хуже, но рентген не показал какой-либо травмы или перелома.

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Чуть позже врачи предположили, что Джилл может страдать фибромиалгией. При этом заболевании в мозге и нервной системе содержится высокий уровень определенных химических веществ. Это вызывает боль по всему телу. Джилл умоляла хирургов ампутировать ногу, поскольку боль была невыносимой. Врачи долго сомневались, но позднее решили, что это единственный выход.

«Моя нога была уже мертва для меня, это было причиной сильной боли и несчастий. Я просто хотела продолжать жить нормальной жизнью»,

— говорит Джилл.

В итоге ампутация ноги была проведена. Британка несколько месяцев пробыла в инвалидной коляске, а сейчас носит протез.

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Джилл вернулась к занятиям плаванием, и теперь планирует принять участие в благотворительных соревнованиях.