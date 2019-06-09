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Выявлена опасность освежителей воздуха 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: ТАСС
Эксперт в области воздействия загрязняющих веществ Энн Штайнманн сообщила об опасностях освежителей воздуха. По ее словам, эти средства могут привести к сбою работы иммунной системы и другим проблемам со здоровьем человека.
Составы освежителей воздуха зачастую содержат токсичные химические вещества, среди которых раздражители дыхательных путей, нейротоксины и канцерогены. Кроме того, химические ароматы пропитывают чистящие средства и предметы личной гигиены: стиральные порошки, смягчители тканей, шампуни, лаки для волос, косметику, кондиционеры, мыло, увлажняющие средства и солнцезащитные кремы.
В исследовании участвовали 1 136 взрослых, которые пользовались ароматизаторами и освежителями воздуха. Ученые установили, что у 30 процентов добровольцев наблюдалось затрудненное дыхании и головные боли после воздействия данных средств. Самым распространенным побочным эффектом стали респираторные проблемы, которые сопровождались застойными процессами в организме и мигренями. Также у участников исследования появлялась сыпь, диарея, мышечные судороги, тошнота и учащенное или нерегулярное сердцебиение.
Ученые порекомендовали использовать нетоксичные средства, среди компонентов которых пищевая сода, белый уксус и лимонный сок, сообщает издание Mignews.
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