Ученые рассказали об опасности освежителей воздуха для здоровья

Эксперт в области воздействия загрязняющих веществ Энн Штайнманн сообщила об опасностях освежителей воздуха. По ее словам, эти средства могут привести к сбою работы иммунной системы и другим проблемам со здоровьем человека.

Составы освежителей воздуха зачастую содержат токсичные химические вещества, среди которых раздражители дыхательных путей, нейротоксины и канцерогены. Кроме того, химические ароматы пропитывают чистящие средства и предметы личной гигиены: стиральные порошки, смягчители тканей, шампуни, лаки для волос, косметику, кондиционеры, мыло, увлажняющие средства и солнцезащитные кремы.

В исследовании участвовали 1 136 взрослых, которые пользовались ароматизаторами и освежителями воздуха. Ученые установили, что у 30 процентов добровольцев наблюдалось затрудненное дыхании и головные боли после воздействия данных средств. Самым распространенным побочным эффектом стали респираторные проблемы, которые сопровождались застойными процессами в организме и мигренями. Также у участников исследования появлялась сыпь, диарея, мышечные судороги, тошнота и учащенное или нерегулярное сердцебиение.

Ученые порекомендовали использовать нетоксичные средства, среди компонентов которых пищевая сода, белый уксус и лимонный сок, сообщает издание Mignews.