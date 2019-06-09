Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России Оксана Драпкина назвала главные пищевые привычки, которые приводят к ожирению. Об этом сообщает "Российская газета".
По ее словам, в большинстве случаев проблемы с лишним весом начинаются в детстве.
Она отметила, что одной из причин ожирения является дисбаланс в поступлении и расходовании энергии — люди потребляют много пищи, но при этом не занимаются физическими нагрузками.
Другой причиной лишнего веса является избыток "пустых" углеводов при недостатке клетчатки, подчеркнула Драпкина.
Она также добавила, что потребление соков и сладкой газировки создает постоянную потребность в сладком, что также приводит к набору веса.
Еще одной причиной ожирения является отсутствие "культуры неспешной еды", утверждает Драпкина.
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