Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученые доказали, что витамин D не защищает от развития диабета 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Прием больших количеств рыбьего жира или других форм витамина Д не защищает человека от развития диабета второго типа. К такому выводу пришли медики из США, опубликовавшие свои выводы в New England Journal of Medicine.
"Наши коллеги уже говорили о существовании связи между низким уровнем витамина Д в организме и высокой вероятностью заполучить диабет второго типа. Другие исследования показали, что он улучшает работу клеток, производящих инсулин. При этом никто не проверял, может ли он замедлить или предотвратить развитие болезни", — рассказывает Марлин Стейтен (Myrlene Staten) из Национальных институтов здоровья США в Бетесде.
По статистике ВОЗ, в мире насчитывается 347 миллионов больных сахарным диабетом, причем примерно каждые 9 из 10 диабетиков страдают от диабета второго типа, возникающего в результате роста невосприимчивости организма к инсулину. 80% больных диабетом проживают в странах с низким и средним уровнем дохода. К 2030 году диабет станет седьмой причиной смерти во всем мире.
Одна из причин развития этой формы диабета, как показывают недавние эксперименты на мышах — «зарастание» поджелудочной железы жиром и развитие воспалений, которые меняют работу бета-клеток, вырабатывающих инсулин, и заставляют их производить меньше гормона.
Год назад американские биологи заметили, экспериментируя на культурах этих телец, что большие дозы витамина Д помогали им выживать в подобной обстановке, «чинить» себя при появлении серьезных повреждений и начать вырабатывать нормальные количества инсулина.
Подобные открытие, как отметила Стейтен, давно заставляют медиков гадать, можно ли применять витамин Д и другие антиоксиданты, защищающие бета-клетки от гибели и повреждений, для предотвращения развития диабета среди людей из группы риска.
Ее команда проверила эту идею на практике, набрав группу из почти 2,5 тысяч добровольцев, находившихся в преддиабетическом состоянии и имевших постоянно высокий уровень сахара в крови. Ученые попытались защитить их от диабета при помощи «лошадиной» дозы синтетического аналога рыбьего жира, превышавшую норму примерно в восемь раз.
Наблюдая за изменениями в их состоянии здоровья в последующие три года, ученые отмечали, как часто возникал диабет среди участников опытов и членов контрольной группы и сопоставляли эти данные с различными жизненными показателями добровольцев.
К большому сожалению медиков, прием витамина Д никак не повлиял на частоту развития диабета. И в той, и в другой группе от него страдал каждый четвертый доброволец к моменту завершения эксперимента. Различия между ними не появлялись и при учете половых, возрастных, этнических и прочих характеристик.
Эта неудача, как подчеркивают медики, не означает, что развитие диабета второго типа нельзя замедлить или предотвратить. Перемена стиля жизни или прием противодиабетических лекарств, таких как метформин, заметно снижают эту вероятность, заключают авторы статьи.
Последние новости
Соловьев прокомментировал действия Любови Соболь в отношении Симоньян Пушков заявил об окончании "изоляции" России Соболь — это животное, заявила Захарова
Комментарии
Новости , ВОЗ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Уборка местами оказалась вреднее курения
Постоянная жажда оказалась симптомом ряда болезней
Почему человек не стареет во время летаргического сна
Что будет с телом, если не спать 5 дней
Что будет, если каждый день загорать в солярии
Видео
Простой способ замедлить старение
ЗОЖ
13:42
Что будет, если каждый день пить молоко
ЗОЖ
01:14
В России изменились правила ОМС
Новости
03:45
Что делать при обмороке от жары
ЗОЖ
02:35
Врачи рассказали об опасности рыбьего жира
Болезни и лекарства Новости
02:26
Мужчина с низким тестостероном: что с ним не так
Наука
08:13
Как жить с блокадой сердца
Болезни и лекарства Наука
02:29
Когда запретят кальяны и вейпы
ЗОЖ Новости
00:26
В аптеках нашли таблетки, вызывающие рак
Болезни и лекарства
13:42
Россиян предупредили об опасности молока
Болезни и лекарства Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение