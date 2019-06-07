Ученые доказали, что витамин D не защищает от развития диабета

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Прием больших количеств рыбьего жира или других форм витамина Д не защищает человека от развития диабета второго типа. К такому выводу пришли медики из США, опубликовавшие свои выводы в New England Journal of Medicine.

"Наши коллеги уже говорили о существовании связи между низким уровнем витамина Д в организме и высокой вероятностью заполучить диабет второго типа. Другие исследования показали, что он улучшает работу клеток, производящих инсулин. При этом никто не проверял, может ли он замедлить или предотвратить развитие болезни", — рассказывает Марлин Стейтен (Myrlene Staten) из Национальных институтов здоровья США в Бетесде.

По статистике ВОЗ , в мире насчитывается 347 миллионов больных сахарным диабетом, причем примерно каждые 9 из 10 диабетиков страдают от диабета второго типа, возникающего в результате роста невосприимчивости организма к инсулину. 80% больных диабетом проживают в странах с низким и средним уровнем дохода. К 2030 году диабет станет седьмой причиной смерти во всем мире.

Одна из причин развития этой формы диабета, как показывают недавние эксперименты на мышах — «зарастание» поджелудочной железы жиром и развитие воспалений, которые меняют работу бета-клеток, вырабатывающих инсулин, и заставляют их производить меньше гормона.

Год назад американские биологи заметили, экспериментируя на культурах этих телец, что большие дозы витамина Д помогали им выживать в подобной обстановке, «чинить» себя при появлении серьезных повреждений и начать вырабатывать нормальные количества инсулина.

Подобные открытие, как отметила Стейтен, давно заставляют медиков гадать, можно ли применять витамин Д и другие антиоксиданты, защищающие бета-клетки от гибели и повреждений, для предотвращения развития диабета среди людей из группы риска.

Ее команда проверила эту идею на практике, набрав группу из почти 2,5 тысяч добровольцев, находившихся в преддиабетическом состоянии и имевших постоянно высокий уровень сахара в крови. Ученые попытались защитить их от диабета при помощи «лошадиной» дозы синтетического аналога рыбьего жира, превышавшую норму примерно в восемь раз.

Наблюдая за изменениями в их состоянии здоровья в последующие три года, ученые отмечали, как часто возникал диабет среди участников опытов и членов контрольной группы и сопоставляли эти данные с различными жизненными показателями добровольцев.

К большому сожалению медиков, прием витамина Д никак не повлиял на частоту развития диабета. И в той, и в другой группе от него страдал каждый четвертый доброволец к моменту завершения эксперимента. Различия между ними не появлялись и при учете половых, возрастных, этнических и прочих характеристик.

Эта неудача, как подчеркивают медики, не означает, что развитие диабета второго типа нельзя замедлить или предотвратить. Перемена стиля жизни или прием противодиабетических лекарств, таких как метформин, заметно снижают эту вероятность, заключают авторы статьи.