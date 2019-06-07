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«Антипрививочников» заблокируют в Сети 

Аргументы Недели 3 часа назад
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о новом законопроекте, который предполагает блокировку сайтов с размещённой на них информацией о вреде прививок.
Со слов Скворцовой, новый законопроект уже проходит обсуждение. Он предусматривает блокировку интернет-ресурсов, которые публично призывают людей отказываться от прививок, передаёт РИА Новости.
«Законопроект такой подготовлен, он проходит сейчас обсуждение. Нам представляется, что это важнейшее направление, поэтому мы продолжаем в этом направлении работать», — поделилась министр во время проведения петербургского международного экономического форума.
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Новости , Видео , Вероника Скворцова , РИА Новости
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