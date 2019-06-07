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Ученые выяснили, почему нельзя ложиться в больницу в выходные 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Специалисты из медицинской школы Уорвикского университета в Великобритании выяснили, в какой день лучше не попадать в больницу. Они опубликовали результаты исследования в журнале BMJ Open.
Многие исследователи давно обратили внимание на то, что смертность в больницах выше в выходные дни. Они связывают эту закономерность с тем, что, несмотря на работу и дежурства, люди все равно расслабляются под конец недели. Кроме того, в выходной день в больницах находится не весь персонал, поэтому в некоторых случаях для пациента просто может не хватить врача. Этот эффект так и назвали "эффект выходного дня".
Ученые провели анализ данных из 11 стран мира. Оказалось, что у больных, попавших в больницу в выходные, шанс умереть увеличивается на 16%.
Однако, разница в шансах зависит от типа госпитализации. Если пациенту собираются проводить плановую операцию, его шанс на летальный исход увеличивается на 70%. Если случай критичный, шанс повышается на 16%. Рожать лучше также в будний день, так как в выходной, согласно статистике, повышается риск смертности новорожденных.
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