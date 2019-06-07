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Стало известно, как защитить кожу в жару 

Рамблер 4 часа назад
В связи с наступлением аномальной жары в России, дерматологи рассказали, как правильно защищать кожу в этот период.
Как сообщают синоптики, аномальное повышение температуры продлится на территории России до конца августа. Ближе к вечеру после окончания рабочего дня все больше горожан выходят на улицы, чтобы прогуляться. Даже в это время нужно все равно защищать кожу от солнечного воздействия. При нахождении в тени ультрафиолет все равно отражается от земли и может способствовать ожогу.
Дерматологи советуют наносить солнцезащитный крем на все участки тела еще до выхода на улицу. Кроме того, не рекомендуется находиться на открытом воздухе более четырех часов.
"Чтобы защитить нашу кожу от негативного влияния окружающей среды, в ежедневном уходе за ней необходимо использовать защитные кремы, в состав которых входят UV-фильтры, антиоксиданты, а также наносить минимальный макияж. Например, минеральную пудру, которая будет служить защитным барьером от загрязнений", — рассказала врач-дерматовенеролог Центра дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Москвы Анастасия Расулова.
Более того, чтобы поддерживать кожу в хорошем состоянии после длительного пребывания на солнце, за ней нужно правильно ухаживать. После защитного крема ее нужно очищать и тонизировать.
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