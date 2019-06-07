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Названы семь простых способов предотвратить болезни сердца 

РИА Новости + ещё 1 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Американская кардиологическая ассоциация назвала семь правил, соблюдение которых помогает снизить вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний на 79%. Об этом сообщается в журнале JAMA Network Open.
Отмечается, что ключевыми факторами стали отказ от курения, сбалансированное питание, умеренная физическая активность, поддержание нормального веса тела, а также контроль над такими показателями, как уровень сахара в крови, кровяное давление и уровень холестерина.
Уровень эффективности методики определили ученые Университета штата Пенсильвания. Они изучили данные более 74 тысяч человек, принявших участие в исследовании Kailuan. Добровольцы трижды участвовали в различных клинических испытаниях.
При этом специалисты указывают на то, что соблюдение каждого из ряда правил имеет одинаково важное значение. Ученые отметили, что сейчас все рекомендации соблюдает лишь около двух процентов американцев.
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