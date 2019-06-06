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Врачу грозит 375 лет тюрьмы 

Рамблер 4 часа назад
Фото: pixabay
Американского врача Уильяма Хьюзела из штата Огайо обвинили в убийстве 25 пациентов разного возраста, в диапазоне от 37 до 85 лет.
Причиной смерти стала завышенная доза болеутоляющих препаратов, которую он прописывал своим больным. Дозировка превысила допустимую норму в 10-40 раз. В настоящий момент причина действий неизвестна. Адвокат подсудимого объясняет, что это было не убийство, а попытка помочь пациентам, избавить их от боли.
В случае, если 43-летнего врача признают виновным, он может получить 375 лет тюрьмы. За каждую жертву обвинение требует по 15 лет заключения.
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