Врачу грозит 375 лет тюрьмы

Американского врача Уильяма Хьюзела из штата Огайо обвинили в убийстве 25 пациентов разного возраста, в диапазоне от 37 до 85 лет.

Причиной смерти стала завышенная доза болеутоляющих препаратов, которую он прописывал своим больным. Дозировка превысила допустимую норму в 10-40 раз. В настоящий момент причина действий неизвестна. Адвокат подсудимого объясняет, что это было не убийство, а попытка помочь пациентам, избавить их от боли.

В случае, если 43-летнего врача признают виновным, он может получить 375 лет тюрьмы. За каждую жертву обвинение требует по 15 лет заключения.