Пожилая женщина больше месяца жила с проволокой в глотке

Хирурги медицинского факультета университета Мичигана в США успешно провели сложную операцию по извлечению из глотки пациентки 1,5-сантиметрового куска медной проволоки.

Ранее 63-летняя женщина обратилась в местный госпиталь с жалобами на боли в горле и затруднениями при глотании. Медики не обнаружили в горле никакого инородного тела и отправили пациентку домой.

Впоследствии состояние больной ухудшалось, горло болело уже постоянно. Она обращалась в госпиталь дважды — и столь же безрезультатно. Впрочем, при сканировании у нее нашли странное утолщение в глотке, но решили, что это увеличенная артерия, и пациентка снова ушла ни с чем.

По данным Daily Mail, университетские врачи под руководством Альберта Принца, к которым женщина обратилась месяц спустя, уже были вынуждены прибегнуть к хирургическому вмешательству. Тогда и обнаружилось, что загадочное утолщение на самом деле было куском проволоки, застрявшим в горле.

Предполагается, что проволока выпала из щетки для чистки барбекю, а затем во время приготовления попала в сосиску и вместе с ней — в организм пациентки. Эту версию подтверждает и то, что женщина впервые ощутила недомогание после еды.

Теперь медики университета Мичиган рекомендуют американцам избегать щеток с металлической проволокой. Более того, они намерены бороться за их запрет «во избежание повторения подобных случаев».