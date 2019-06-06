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Ученые выяснили, какими целебными свойствами обладает томатный сок 

Passion.ru 3 часа назад
Фото: Passion.ru
Японские специалисты из Медицинско-стоматологического университета Токио провели исследование свойств томатного сока и пришли к неожиданным выводам.
Результаты исследования, опубликованные в журнале Food Science and Nutrition, гласят, что всего 200 мл этого напитка в день понижают артериальное давление и уменьшают содержание липопротеинов низкой плотности в крови, которые ответственны за появление плохого холестерина.
В эксперименте, проведенном учеными, приняли участие 481 человек, из них 297 составили женщины и 184 — мужчины, средний возраст которых — 58 лет. Всем добровольцам в течение года выдавали неограниченное количество томатного сока без соли. В ходе исследования специалисты зафиксировали, что у 94 испытуемых, страдающих от гипертонии и не получавших соответствующее лечение, артериальное давление снизилось в среднем на 3%.
У 125 участников, среди тех, у кого зафиксирован повышенный холестерин, наблюдалось снижение его уровня также на 3% — со 155 до 149,9 мг на децилитр.
В ходе эксперимента образ жизни участников не отличался от обычного, положительный эффект от томатного сока не зависел от пола и возраста добровольцев.
Текст: Наталья Обрядина
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