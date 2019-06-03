Сгорела за три дня: 13-летняя девочка умерла от менингита

Она пожаловалась на недомогание, а спустя три дня скончалась в больнице.

38-летняя Шарон Стоукс до сих пор не верит, что ее девочки больше нет. Трагедии ничего не предвещало. Просто однажды утром ее дочка Мэйзи пожаловалась, что ей нехорошо. Шарон подумала, что это обычная простуда — у девочки не было ни температуры, ни других симптомов какой-нибудь серьезной болезни. Даже горло не болело. А спустя сутки Мэйзи уже лежала в коме.

На следующее утро после того, как Мэйзи сказала, что ей нехорошо, девочка проснулась с серыми глазами. Перепуганная мать вызвала «скорую».

«Мэйзи покрылась какой-то сыпью. А потом начали чернеть руки — это случилось моментально, буквально за час», — Шарон рассказала, что состояние ее девочки ухудшалось с невероятной скоростью.

Их привезли в больницу, девочку тут же ввели в искусственную кому. Оказалось, у Мэйзи менингит. Спасти ее не смогли: на тот момент, когда мать вызвала «скорую», у девочки уже начался сепсис. Она скончалась спустя два дня в реанимации.

«Я понимала, что моя дочь серьезно больна. Но не думала, что все закончится… вот так, — рыдает Шарон. — Я и подумать не могла, что у нее что-то смертельное. Не было симптомов, из-за которых можно было бы встревожиться. Просто недомогание. А вышло так, что Мэйзи оказалась у врачей слишком поздно».

Сейчас Шарон делает все, чтобы больше родителей узнали об опасности менингита, чтобы с ними не случилась подобная трагедия.

«Никто не должен пройти через такое. Моя девочка… Даже в больнице она благодарила меня за то, что я забочусь о ней. Она стремилась всем помогать и была счастливым ребенком. Она хотела служить в армии, когда вырастет, и защищать свою страну», — рассказала она в разговоре с Daily Mail.

Менингит — это воспаление оболочек, которые покрывают и защищают головной и спинной мозг. Заболеть может любой, но повышенному риску подвержены дети до пяти лет, а также люди в возрасте от 15 до 24 лет и старше 45. Риск заболеть также выше для тех, кто испытывает пассивное курение или имеет ослабленный иммунитет, например, больные, получающие химиотерапию.

Менингит может быть вызван вирусами и бактериями. В последнем случае требуется экстренное лечение антибиотиками в больнице. Примерно 10% случаев заканчиваются летальным исходом. А у вылечившихся часто бывают такие осложнения как мозговые нарушения и потеря слуха. В случае заражения крови приходится ампутировать конечности.

От некоторых форм менингита могут защитить прививки. В национальном прививочном календаре пока что защиты от менингита нет. Возможно, прививать от этой болезни массово, в плановом порядке, начнут с 2020 года. А сейчас прививку от менингита можно сделать самим, проконсультировавшись с педиатром.

Врач Алексей Бессмертный, аллерголог-иммунолог, педиатр:

— Действительно, диагностика менингита и его отличие от вирусных инфекций достаточны сложны. И практически никогда эти заболевания нельзя отличить друг от друга без помощи врача. Есть симптомы, которые должны насторожить родителей и побудить их вызвать врача немедленно, а не затягивать ситуацию. Это нетипичное течение инфекционного процесса: стойкая лихорадка, которая не снижается, а также проявление общемозговых симптомов — головная и мышечная боль, рвота, запрокидывание головы назад, сонливость, потеря сознания или ступорозное состояние, когда ребенок немножко неадекватен и находится в полукоме. Кроме того, ребенок может впасть в шоковое состояние, когда падает давление, ребенок становится вялым и находится в полубессознательном состоянии.

Еще один грозный симптом — менингококцения, появление большого количества типичной сыпи по телу в виде множественных кровоизлияний.

Менингит вызывают, в основном, три бактерии: менингокок, пневмокок и гемофильная палочка, и отличить его от бактериальной инфекции очень тяжело.

Ключевые моменты: появление сыпи по телу, головная боль, рвота, запрокидывание головы назад и повышенная чувствительность ко всему: звуку, свету и другим раздражителям.

В любой непонятной ситуации лучше вызвать доктора и перепроверить, чем ждать у моря погоды.