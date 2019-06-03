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Нейробиологи нашли способ улучшить человеческую память 

Naukatv.ru 58 минут назад
Фото: Naukatv.ru
Новое исследование продемонстрировало, что стимуляция области префронтальной коры головного мозга может помочь вспомнить забытое.
Специалисты Калифорнийского университета выявили область мозга, в которой могут содержаться наши воспоминания. Левая ростролатеральная префронтальная кора расположена в зоне между бровью и линией волос слева (у левшей — справа). Уже было теоретизировано, что эта зона участвует в мозговых процессах высокого уровня, включая мониторинг информации, собранной в других областях мозга. Ранее исследования нейровизуализации показали, что левая префронтальная кора задействована во время восстановления памяти. Теперь эксперименты показали, что воздействие на левую префронтальную кору электрической стимуляцией способствует восстановлению памяти.
Исследователи разделили 72 добровольцев на три группы, а затем попросили их пройти специальные тесты на проверку памяти, рассуждения и восприятия. Одна из испытуемых групп подвергалась ТЭС-терапии (стимуляция ощущается как тёплое покалывание). Команда обнаружила, что показатели рассуждения и восприятия в этой группе не стали выше, но показатели памяти после стимуляции стали выше на 15,4%. Эксперты не ожидали, что применение слабой электрической стимуляции улучшит память, однако её производительность явно возросла. Учёные считают, что новый метод в будущем может быть широко применён для клинического улучшения памяти людей.
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