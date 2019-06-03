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Холодное отношение родителей повышает риск ранней смерти ребенка 

Мир24 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Специалисты из Университета Лома-Линда в США пришли к выводу, что холодное отношение родителей к своим детям может негативным образом сказаться на продолжительности жизни последних, сообщается в журнале Biological Psychology.
Авторы работы проанализировали данные 199 мужчин и женщин. На первом этапе исследования, в 1976-77 годах, участники заполнили анкеты, где рассказали о том, какими были их отношения с родителями в первые 15 лет их жизни.
Затем в 2002-2007 годах ученые взяли у добровольцев кровь для анализа, чтобы измерить длину теломер, которую связывают с продолжительностью жизни.
В итоге исследователи выяснили, что теломеры людей, чьи родители были к ним холодны, были в среднем на 25% короче, чем теломеры людей, к которым относились с теплотой. Похожие результаты также наблюдались у людей, чьи родители практически не принимали участия в их воспитании.
В начале года эксперты заявили, что с 1950 года средняя продолжительность жизни людей выросла на 20 лет, а уровень детской смертности сократился в семь раз.
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