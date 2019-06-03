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Названы способы продлить молодость 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos
Ученые заявили, что есть несколько действенных способов замедлить процесс старения, сообщают «Известия» со ссылкой на «Медикфорум».
Во-первых, по мнению экспертов, дольше оставаться молодыми людям помогает физическая активность. У людей в возрасте, которые ведут активный образ жизни, как утверждают специалисты, более прочный иммунитет, ниже уровень холестерина и лучше развито мышление.
Второе, на что рекомендуют обратить внимание эксперты, это достаточное количество в рационе немолодых людей клетчатки. От этого, по словам специалистов, напрямую зависит здоровье сердца, сосудов и головного мозга. Следовательно, в меню обязательно необходимо включать овощи, фрукты и цельнозерновые злаки.
Также напомнили ученые и о важной роли белка, от которого зависит здоровье мышц. После 40 лет организм начинает терять мышечную массу, а это, в свою очередь оказывает серьезное влияние на процесс старения.
В качестве четвертого способа продлить молодость эксперты отметили отказ от курения, алкоголя и соблюдение основ правильного питания, заявив, что от здоровья микрофлоры кишечника зависит то, насколько человек подвержен старческому слабоумию.
И, наконец, пятый способ — длительные прогулки в хорошую погоду. Во время пребывания на свежем воздухе люди получают большое количество витамина D, который весьма полезен в борьбе с возрастными заболеваниями.
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Новости , ЗОЖ , газета "Известия"
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