Названы способы продлить молодость

Ученые заявили, что есть несколько действенных способов замедлить процесс старения, сообщают «Известия» со ссылкой на «Медикфорум».

Во-первых, по мнению экспертов, дольше оставаться молодыми людям помогает физическая активность. У людей в возрасте, которые ведут активный образ жизни, как утверждают специалисты, более прочный иммунитет, ниже уровень холестерина и лучше развито мышление.

Второе, на что рекомендуют обратить внимание эксперты, это достаточное количество в рационе немолодых людей клетчатки. От этого, по словам специалистов, напрямую зависит здоровье сердца, сосудов и головного мозга. Следовательно, в меню обязательно необходимо включать овощи, фрукты и цельнозерновые злаки.

Также напомнили ученые и о важной роли белка, от которого зависит здоровье мышц. После 40 лет организм начинает терять мышечную массу, а это, в свою очередь оказывает серьезное влияние на процесс старения.

В качестве четвертого способа продлить молодость эксперты отметили отказ от курения, алкоголя и соблюдение основ правильного питания, заявив, что от здоровья микрофлоры кишечника зависит то, насколько человек подвержен старческому слабоумию.

И, наконец, пятый способ — длительные прогулки в хорошую погоду. Во время пребывания на свежем воздухе люди получают большое количество витамина D, который весьма полезен в борьбе с возрастными заболеваниями.