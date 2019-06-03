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В меде нашли запрещенный лекарственный препарат 

Рамблер 5 часов назад
Антибиотик обнаружили в образце продукта, который производят в Ростовской области, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Ростовской, Астраханской и Волгоградской областям и Республике Калмыкия.
Специалисты заявили, что в меде был найден метронидазол, который обычно используется пчеловодами для лечения и профилактики болезней пчел. Профилактика болезней — дело, конечно, хорошее, но вот применять данный антибиотик строго запрещено из-за его канцерогенных свойств.
Стоит отметить, что некоторые антибиотики могут сохраняться в меде более трех лет. Такой продукт способен вызвать аллергические реакции, нарушить баланс кишечной микрофлоры и привести к еще более опасным последствиям.
В сообщении пресс-службы Россельхознадзора по Ростовской, Астраханской и Волгоградской областям и Республике Калмыкия упомянуто, что применение метронидазола «является нарушением норм Технического регламента Таможенного союза „О безопасности пищевой продукции“».
Решение в отношении продукта и его производителя примет Управление Россельхознадзора, куда была направлена вся информация о вышеописанном случае.
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Новости , Видео , ЗОЖ , Россельхознадзор
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