Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Людей с какой группой крови комары кусают чаще 

Anews 4 часа назад
Фото: Anews
​На одних людей комары нападают стаями, а других попросту игнорируют. Но как это объяснить и как комары выбирают себе жертв?
Есть мнение, что насекомые по-разному относятся к людям с разными группами крови. И это удалось доказать ученому Карлу Ландштейнеру в 1901 году. Он обнаружил, что кровь людей бывает нескольких видов, и каждый отличается содержанием особого антигена.
У первой группы крови этого антигена вовсе нет. У второй группы в крови содержится белок определенной категории. Помимо этих факторов, существует набор других веществ, определяющих биологические показатели. И эту разницу чуют комары, когда выбирают себе жертву.
В результате многих экспериментов ученым удалось выявить самую «вкусную» для комаров кровь. Ей оказалась первая отрицательная группа крови из-за отсутствия в ней белка и более гладких эритроцитов.
Чуть менее предпочтительна вторая группа, но на нее так же охотно слетаются насекомые.
Меньше всего комарам нравится четвертая группа крови. На них комары не нападают почти никогда..
Есть еще один интересный факт: комары любят кусать беременных женщин. Это обусловлено тем, что в период вынашивания ребенка женщина выдыхает больше углекислого газа, а ее температура тела слегка повышена.
Anews: последние новости
У шотландки были симптомы обычной простуды, а потом ее парализовало Ученые: сигареты без фильтра - самые вредные для здоровья Насколько часто сплетничают люди каждый день
Комментарии6
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сгорела за три дня: девочка умерла от менингита
Нейробиологи нашли способ улучшить память
Пустяковая травма может вызвать проблемы в интиме
Чем можно заразиться от городских птиц
Холодное отношение повышает риск смерти ребенка
Видео
Простой способ замедлить старение
ЗОЖ
01:14
В России изменились правила ОМС
Новости
13:42
Россиян предупредили об опасности молока
Болезни и лекарства Новости
03:04
Как предупредить рак кожи
Болезни и лекарства
02:23
Хирурги вели трансляцию из операционной
Новости
Чем опасен холод для сердечников
Болезни и лекарства
05:14
Больной раком рассказал о небывалом исцелении
Новости
00:44
ОМС заработает по-новому
Новости
00:37
Как нас теперь будут лечить в поликлиниках
Новости
Как сегодня лечат онкологию
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение