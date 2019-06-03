Людей с какой группой крови комары кусают чаще

​На одних людей комары нападают стаями, а других попросту игнорируют. Но как это объяснить и как комары выбирают себе жертв?

Есть мнение, что насекомые по-разному относятся к людям с разными группами крови. И это удалось доказать ученому Карлу Ландштейнеру в 1901 году. Он обнаружил, что кровь людей бывает нескольких видов, и каждый отличается содержанием особого антигена.

У первой группы крови этого антигена вовсе нет. У второй группы в крови содержится белок определенной категории. Помимо этих факторов, существует набор других веществ, определяющих биологические показатели. И эту разницу чуют комары, когда выбирают себе жертву.

В результате многих экспериментов ученым удалось выявить самую «вкусную» для комаров кровь. Ей оказалась первая отрицательная группа крови из-за отсутствия в ней белка и более гладких эритроцитов.

Чуть менее предпочтительна вторая группа, но на нее так же охотно слетаются насекомые.

Меньше всего комарам нравится четвертая группа крови. На них комары не нападают почти никогда..

Есть еще один интересный факт: комары любят кусать беременных женщин. Это обусловлено тем, что в период вынашивания ребенка женщина выдыхает больше углекислого газа, а ее температура тела слегка повышена.