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Российские ученые выявили смертельную опасность в напитках из жестяных банок 

Ura.Ru 4 часа назад
Фото: URA.RU
Ученые из России выяснили, что жестяные банки, сделанные из алюминия способны вступать в химическую реакцию с щелочной, соленой и кислой средой. Отсюда, делают вывод исследователи, напитки, разлитые в жестяные банки, могут нанести смертельный вред здоровью.
По мнению ученых, употребление напитков из жестяных банок может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, а также к проблемам с зубами. Отказавшись от употребления напитков из алюминиевой упаковки добровольцы уже через неделю стали чувствовать себя гораздо лучше.
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