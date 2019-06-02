Российские ученые выявили смертельную опасность в напитках из жестяных банок

Ученые из России выяснили, что жестяные банки, сделанные из алюминия способны вступать в химическую реакцию с щелочной, соленой и кислой средой. Отсюда, делают вывод исследователи, напитки, разлитые в жестяные банки, могут нанести смертельный вред здоровью.

По мнению ученых, употребление напитков из жестяных банок может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, а также к проблемам с зубами. Отказавшись от употребления напитков из алюминиевой упаковки добровольцы уже через неделю стали чувствовать себя гораздо лучше.