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Обнародован эффективный способ лечения рака груди 

Lenta.ru 24 минуты назад
Фото: GlobalLookPress
Применение нового препарата для лечения рака молочной железы позволило увеличить выживаемость пациенток. Об этом сообщает NBC News.
Исследование проводилось на пациентках с HER2-отрицательным раком, чувствительным к гормональной терапии. Женщин разделили на две группы: одна получала традиционную гормональную терапию, вторая — дополнительно препарат рибоциклиб. Выяснилось, что спустя три с половиной года после начала тестов в первой группе в живых остались лишь 46 процентов женщин, а во второй — 70 процентов. При этом для исследования отбирали женщин, у которых еще не наступила менопауза, и опухоли которых метастазировали или проросли в другие части тела.
«Это важная группа для исследования, так как запущенный рак груди — одна из основных причин смерти от рака у женщин от 20 до 59 лет, и большая часть таких опухолей восприимчива к гормональной терапии»,
— заявила руководитель исследования Сара Гервиц, онколог центра изучения раковых заболеваний калифорнийского университета Лос-Анджелеса.
Издание отмечает, что исследование спонсировалось компанией Novartis, которая и производит рибоциклиб. Его результаты будут опубликованы в New England Journal of Medicine.
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Новости , Болезни и лекарства , телеканал NBC
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