Поедающие человеческий мозг паразиты обнаружены на Гавайях

Министерство здравоохранения Гавайев и центры по контролю и профилактике заболеваний предупредили об опасных паразитах, которые поедают человеческий мозг, передает Sky News.

Сообщение поступило после того, как несколько людей были заражены инфекцией. Оказавшись в теле человека, они проедают мозговую ткань, что вызывает эозинофильный менингит. Заболевание может привести к серьезным осложнениям, а иногда даже к смерти.

Переносчиками заразы являются крысиные черви. Паразиты могут попасть в организм через съеденные немытые овощи и фрукты, а также улиток. Сообщается, что один мужчина заразился после того, как намеренно съел слизняка на спор.

В последние годы число инфекций растет. За 2019 год уже пять человек были диагностированы с паразитарной инфекцией.

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