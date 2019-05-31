Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Поедающие человеческий мозг паразиты обнаружены на Гавайях 

Газета.Ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Министерство здравоохранения Гавайев и центры по контролю и профилактике заболеваний предупредили об опасных паразитах, которые поедают человеческий мозг, передает Sky News.
Сообщение поступило после того, как несколько людей были заражены инфекцией. Оказавшись в теле человека, они проедают мозговую ткань, что вызывает эозинофильный менингит. Заболевание может привести к серьезным осложнениям, а иногда даже к смерти.
Переносчиками заразы являются крысиные черви. Паразиты могут попасть в организм через съеденные немытые овощи и фрукты, а также улиток. Сообщается, что один мужчина заразился после того, как намеренно съел слизняка на спор.
В последние годы число инфекций растет. За 2019 год уже пять человек были диагностированы с паразитарной инфекцией.
Ранее россиян предупредили об угрозе вирусных инфекций во Франции.
Газета.Ru: последние новости
Назван смертельно опасный для сердца продукт Непреодолимое желание выпить кофе может быть признаком зависимости Слуцкая рассказала о смертельной болезни
Новости , Минздрав РФ , Sky News
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как отличить аппендицит от других болей
Что делают с одинокими пациентами в больницах
К чему может привести бритье мужчины наголо
Трансгендерность исключили из списка заболеваний2
Россиянам могут сократить рабочий день в жару
Видео
Простой способ замедлить старение
ЗОЖ
01:14
В России изменились правила ОМС
Новости
13:42
Россиян предупредили об опасности молока
Болезни и лекарства Новости
02:23
Хирурги вели трансляцию из операционной
Новости
Чем опасен холод для сердечников
Болезни и лекарства
05:14
Больной раком рассказал о небывалом исцелении
Новости
00:44
ОМС заработает по-новому
Новости
00:37
Как нас теперь будут лечить в поликлиниках
Новости
Как сегодня лечат онкологию
Болезни и лекарства
02:47
Как снизить риск смерти от инфаркта
ЗОЖ Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение