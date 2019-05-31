Россиянам могут сократить рабочий день в жару

Роструде напомнили о возможности сокращения рабочего дня в жару. Эксперты напомнили о правилах, которые должен соблюдать работодатель.

В ведомстве заявили, что, если температура в рабочем помещении повышена, рабочий день сокращается в зависимости от градуса.

Так, если столбик термометра достиг 28,5 градусов, сотрудники могут уйти на час. При повышении до 29 градусов — на два. Если температура больше, чем 30,5, то рабочий день может быть сокращен на четыре часа.

В Роструде подчеркнули, что, если работа связана с перемещениями и физической нагрузкой, то сотрудники могут уходить, если температура достигает 26,5-27,5 градусов.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что работодатель обязан обеспечивать нормальные условия труда. Сотрудником нужно давать делать перерывы, организовать комнату отдыха, а также поставки питьевой воды и медикаментов.