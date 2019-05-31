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Россиянам могут сократить рабочий день в жару 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
В Роструде напомнили о возможности сокращения рабочего дня в жару. Эксперты напомнили о правилах, которые должен соблюдать работодатель.
В ведомстве заявили, что, если температура в рабочем помещении повышена, рабочий день сокращается в зависимости от градуса.
Так, если столбик термометра достиг 28,5 градусов, сотрудники могут уйти на час. При повышении до 29 градусов — на два. Если температура больше, чем 30,5, то рабочий день может быть сокращен на четыре часа.
В Роструде подчеркнули, что, если работа связана с перемещениями и физической нагрузкой, то сотрудники могут уходить, если температура достигает 26,5-27,5 градусов.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что работодатель обязан обеспечивать нормальные условия труда. Сотрудником нужно давать делать перерывы, организовать комнату отдыха, а также поставки питьевой воды и медикаментов.
"Работодатель обязан обеспечить своим сотрудникам нормальные условия труда на каждом рабочем месте, соответствующие требованиям охраны труда", — заявили в Роструде.
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Новости , Роструд
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