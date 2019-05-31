Группа ученых считает, что жизнь после смерти есть и приводят свои доводы

Пожалуй, что каждый человек хотя бы раз в жизни задавался вопросом о том, существует ли что-то после ухода из жизни или нас ждёт пустота. Этот вопрос беспокоит человечества на протяжении всей человеческой истории и многие мировые религии уверяет, что всем воздастся по заслугам и души людей попадают туда, какое место заслужили при жизни.

Мы стремимся делать добрые дела, чтобы не попасть в ад, так почему мы верим в современном мире в более тонкий мир и возможность существования загробной жизни? Но в мире существует довольно много скептиков, которые называют существование души бредом, хотя не разбираются в элементарных вещах и не верят ни во что. Так стоит ли прислушиваться к их мнению?

Довольно много рассказов о странных видениях рассказывают люди, которые сумели пережить кому или клиническую смерть и теперь они совершенно по-другому смотрят на этот вопрос и считают, что уничтожение физической оболочки человека не является финишной прямой. Нас ждёт другой мир и другая жизнь "за гранью".

Стоит отметить, что известно около 30 миллионов случаев, когда пациенты рассказывали о своих видениях во время комы. Они уверены, что это не просто галлюцинации и профессор из американского университета решил исследовать подобные истории.

Рэймонд А. Моуди совместно с другими специалистами подробно изучили истории людей об их видениях. Поразительно, но многие рассказы имеют почти 100% совпадение, что может говорить о реальности жизни после смерти. Люди видят тоннель со светом, усопших друзей и родственников, слышать голоса. Некоторые истории и вовсе жуткие. Люди рассказывают о страшных местах, где они побывали. Кроме того, большинство людей рассказывают о полете души и том, что они могут наблюдать за своим телом сверху и слышать всё, что говорят люди в помещении, а потом пересказывают эти разговоры, удивляя даже скептиков.

Как после этого не верить в загробную жизнь? Рэймонд А. Моуди уверяет, что ничего подобного человек не в состоянии придумать и учёным следует более внимательно относиться к рассказам людей о подобном опыте. Он также заявляет, что дело вовсе не в отмирании клеток мозга во время комы или клинической смерти, а люди реально выходят на новый уровень сознания, чтобы переосмыслить свою жизнь.

Одна из особых отличительных черт современной науки — это желание проводить исследования на тему возможности существования души, астральных путешествий и возможности перерождения. Такие исследования в прошлые века могли принять за ересь и отправить к Инквизиции, а сейчас учёные более активно рассматривают такую возможность. Так может мир не так прост, как кажется большинству скептиков? Может существует и душа и другой мир, а может и сам Бог или Творец Вселенной? Может не стоит отрицать различные возможности только потому, что мы не можем на данном этапе их доказать? Удивительное рядом и стоит верить в чудеса.