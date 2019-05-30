Мужчину с инсультом 4 часа держали в приемном покое

Жителя Челябинска парализовало после того, как его сначала отказались везти в стационар, а затем три с половиной часа заставили ждать в приемном покое.

Ситуация произошла 11 февраля. Как рассказала мать 35-летнего мужчины, сначала он почувствовал головокружение и сильную слабость, он планировал отлежаться в выходные, но когда в понедельник собрался на работу, симптомы повторились. Скорая ехала примерно два часа. Фельдшер видела, что мужчина может сжать только руку, но госпитализацию предлагать не стала и уехала. Через час состояние ухудшилось. Скорая приехала быстрее, но повезла в больницу, где не было необходимого оборудования. В больнице отказались принимать пациента, утверждая, что у него обычный остехондроз.