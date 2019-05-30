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Мужчину с инсультом 4 часа держали в приемном покое 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Жителя Челябинска парализовало после того, как его сначала отказались везти в стационар, а затем три с половиной часа заставили ждать в приемном покое.
Ситуация произошла 11 февраля. Как рассказала мать 35-летнего мужчины, сначала он почувствовал головокружение и сильную слабость, он планировал отлежаться в выходные, но когда в понедельник собрался на работу, симптомы повторились. Скорая ехала примерно два часа. Фельдшер видела, что мужчина может сжать только руку, но госпитализацию предлагать не стала и уехала. Через час состояние ухудшилось. Скорая приехала быстрее, но повезла в больницу, где не было необходимого оборудования. В больнице отказались принимать пациента, утверждая, что у него обычный остехондроз.
Спустя три с половиной часа мужчину все же подняли в палату, там его парализовало. В реанимации диагностировали обширный инсульт, ночью он впал в кому, из которой вышел спустя две недели. Сейчас он может самостоятельно дышать, все понимает, но не может двигаться. Следственный комитет принял сторону врачей, а региональный минздрав не обнаружил нарушений. Тем не менее у страховой другое мнение, и врачам может грозить уголовная ответственность.
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Новости , Минздрав РФ , СКР
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