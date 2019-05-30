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Почему нет профилактики наркомании в школах 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Нехватка психологов в школах и вузах приводит к недостаточной первичной профилактике наркомании. Такое мнение высказала член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова в ходе «круглого стола», посвящённого совершенствованию мер ответственности в сфере противодействия наркомании.
«Первичную профилактику должны осуществлять профессиональные психологи. Из этого вытекает проблема недостаточного количества школьных психологов в образовательных учреждениях. А там, где они есть — недостаточная степень их подготовленности для решения данной ситуации», — назвала одну из проблем в сфере профилактики наркомании сенатор.
Школьные психологи должны наладить взаимодействие с родителями, считает Рукавишникова. А родители, в свою очередь, должны проводить разъяснительные беседы в целях первичной профилактики наркомании.
«Первичная профилактика должна воздействовать и на родительское сообщество и учить родителей правильно обращаться со своим ребёнком. Особенно если этот ребёнок входит в сложный подростковый возраст», — отметила сенатор.
Среди других проблем, которые препятствуют борьбе с наркоманией, парламентарий назвала отсутствие межведомственного взаимодействия в сфере профилактики и борьбы с незаконным оборотом наркотиков и вовлечением в него несовершеннолетних.
По данным Генпрокуратуры, в 2018 году свыше 2,5 тысячи несовершеннолетних получили отравления после употребления наркотических веществ и их прекурсоров. 700 из них не достигли 14 лет.
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