Из-за врачей женщина больше не сможет забеременеть

Хирург по ошибке удалил женщине здоровую маточную трубу. Теперь она не сможет иметь детей без помощи ЭКО.

27-летняя англичанка Челси Томас была госпитализирована в больницу Уолсолл Мэнор (Великобритания) с внематочной беременностью в марте прошлого года, сообщает издание BBC News.

7 марта прошлого года внематочная беременность г-жи Томас была обнаружена после того, как у нее началось кровотечение. Она обратилась в больницу, где сама работала ассистентом здравоохранения в течение девяти лет. В тот же день она перенесла операцию, где была удалена ее здоровая маточная труба — левая.

Г-жа Томас говорила хирургу, что сканирование показало беременность в ее правой трубке, но ей ответили: «Я доктор, вы должны мне доверять». Через неделю, когда она все еще испытывала мучительные боли, она вернулась в больницу, где была обнаружена ошибка. Ей пришлось удалить оставшуюся маточную трубу, и теперь она не может иметь детей без лечения ЭКО.

Челси Томас, у которой уже есть шестилетний сын Райли, сказала, что ее отношения с партнером закончились после этой неудачной операции, и она также потеряла работу и принимает антидепрессанты.

Больница извинилась и признала ошибку. Г-жа Томас решила придать дело огласке, потому что хирург, который прооперировал ее, «не должен снова касаться другой женщины».

Внематочная беременность — это состояние, когда оплодотворенная яйцеклетка внедряется вне матки, обычно в одну из маточных труб. Плод не развивается правильно, и здоровье матери может оказаться под угрозой, если беременность продолжится. В Великобритании примерно одна из каждых 90 беременностей — внематочная. Это около 11 000 в год.