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Россияне стали больше употреблять алкоголь 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: News.ru
Результаты опроса общественного мнения зафиксировали повышение уровня употребления алкоголя в России. Тем не менее, нельзя сказать, чтобы люди злоупотребляли спиртными напитками.
Так, в 2018 году о том, что вовсе не пьют спиртного, сообщали 40% россиян, в 2019 их доля составила 33%. Выпивают время от времени 67% граждан, в подавляющем большинстве случаев — не чаще нескольких раз в месяц.
Такие данные приводит ВЦИОМ. При этом из результатов исследования следует, что люди стали уделять больше внимания здоровому питанию. Так, 7% респондентов заявили, что соблюдают диету, рекомендованную врачом, 13% выбрали режим питания самостоятельно, 39% — в целом стараются есть здоровую пищу.
Опрос проводился по телефону, в нём участвовало 1,6 тысячи респондентов.
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