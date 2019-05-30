Россияне стали больше употреблять алкоголь

Результаты опроса общественного мнения зафиксировали повышение уровня употребления алкоголя в России. Тем не менее, нельзя сказать, чтобы люди злоупотребляли спиртными напитками.

Так, в 2018 году о том, что вовсе не пьют спиртного, сообщали 40% россиян, в 2019 их доля составила 33%. Выпивают время от времени 67% граждан, в подавляющем большинстве случаев — не чаще нескольких раз в месяц.

Такие данные приводит ВЦИОМ . При этом из результатов исследования следует, что люди стали уделять больше внимания здоровому питанию. Так, 7% респондентов заявили, что соблюдают диету, рекомендованную врачом, 13% выбрали режим питания самостоятельно, 39% — в целом стараются есть здоровую пищу.

Опрос проводился по телефону, в нём участвовало 1,6 тысячи респондентов.