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В России выкурили больше всего сигарет 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В 2018 году Россия заняла первое место по числу выкуренных сигарет на душу населения и стала пятой среди самых курящих стран мира. Об этом говорится в докладе проекта «Трезвая Россия», передает ТАСС.
Так, в прошлом году россияне выкурили 300 миллиардов сигарет. Отмечается, что в среднем курящие россияне выкуривают по 2 тысячи сигарет в год. В день российским мужчинам нужно примерно 20 сигарет, а женщинам — 15.
Более 20 процентов респондентов начали курить в подростковом возрасте (14-15 лет). Среди опрошенных в возрасте от 14 до 18 лет курят 40 процентов парней и около семи процентов девушек.
В первую тройку рейтинга самых курящих стран также вошли Китай и Южная Корея — там выкуривают по 5,2 и 4,8 сигареты в день на душу населения. В рейтинге также присутствуют Япония, Турция, Германия, Индонезия, США, Филиппины и Индия.
Федеральный проект «Трезвая Россия» начал работу в 2012 году. Его цель — «создание общества, свободного от алкогольной и наркотической зависимости». К решению этой задачи проект привлекает различные общественные и политические силы.
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Новости , ИТАР-ТАСС
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