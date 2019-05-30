Жителя Челябинска парализовало после трех часов ожидания в приемном покое с инсультом

Житель Челябинска оказался парализован после того, как врачи сначала отказались везти его с инсультом в больницу, а затем на три с половиной часа оставили в приемном покое.

Инцидент произошел 11 февраля. По словам матери 35-летнего мужчины, у него началось сильное головокружение, в глазах двоилось, но он списал это на усталость и просто решил в выходной отлежаться. На следующий день он собрался на работу, но когда сел за руль, симптомы повторились, он почувствовал сильную слабость. Женщина рассказала, что скорая приехала почти через два часа.

«Мне показалось, приехала довольно опытная фельдшер. Когда она осматривала сына и собирала анамнез, я спросила: «Это не инсульт?». Она ответила: «Пока не знаю». Потом попросила его сжать ее руку и с удивлением отметила: «Это все, что ты можешь?». Видимо, мышечный тонус уже был ослаблен. Сняла ЭКГ, поставила обезболивающий укол и дала что-то от давления», — рассказала женщина порталу 74.ru.

По словам матери мужчины, фельдшер еще немного подождала, давление чуть-чуть снизилось, и госпитализацию врач не предложила, сообщает «Ридус».

Примерно через час мужчине снова стало плохо. На этот раз скорая приехала быстро, однако фельдшер принял решение везти пациента не в ОКБ №3, где есть необходимое оборудование для диагностики, а в горбольницу №5, в отделение неврологии, где этого оборудования нет».

После того как родственники больного забили тревогу, врач вышла из кабинета и заявила, что инсульта нет, добавив, что у мужчины обычный остеохондроз. Однако пациенту становилось все хуже, и врач согласилась его госпитализировать.

«Сам он не мог дойти даже до лифта и все время корчился от боли. А когда подняли его на коляске в отделение, его там парализовало, говорить он уже не мог», — рассказала мать пациента, отметив что в общей сложности в приемном покое они провели три с половиной часа.

В реанимацию мужчину забрали с диагнозом «обширный инсульт», а ночью он впал в кому. По словам женщины, в коме сын провел две недели, месяц — в реанимации. Сейчас он дышит самостоятельно, находится в сознании, все понимает, но тело полностью обездвижено.

Согласно объяснительным из больницы, предоставленным в Следственный комитет , действия врача, которая столько времени продержала пациента с инсультом в приемном покое, объясняют маленьким стажем работы и недостаточным опытом.