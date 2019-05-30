Ученые нашли суперлекарство от опасных бактерий

Ученые разработали лекарство, которое способно справиться с опасными грамотрицательными бактериями. Отметим, что они приводят к развитию пневмонии, а также инфекции мочеполовой системы и системы кровообращения.

К слову, лекарство нашла исследовательская команда под руководством профессора Джима Томаса. Специалисты отметили, что с такими болезнетворными микроорганизмами справиться нелегко, потому что антибиотики с трудом проникают через их толстую клеточную мембрану.

Также ученые объяснили, что ежегодно в Британии умирают 25 тысяч человек от инфекций, вызванных бактериями, устойчивыми к антибиотикам. Кроме того, специалисты отметили, что если лекарство от супербактерий не будет найдено, то уже к 2050 году от них каждый год будут умирать 10 миллионов человек в мире.

Эксперты оценили исследование ученых из университета Шеффилда. Они сказали, что исследование стало огромным прорывом, потому что за последние полвека не было найдено лекарств, которые подходят для уничтожения грамотрицательных бактерий, пишет «Утро.ру».