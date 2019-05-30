Кофе по утрам назвали первым шагом к зависимости

Любовь к утреннему кофе может вызвать зависимость, и отказаться от напитка станет не так уж просто. Кофеманам грозит настоящая ломка с головной болью, перепадами настроения и сонливостью.

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн рассказал в беседе с агентством новостей «Москва», что резкий отказ от кофе может стать причиной развития абстинентного синдрома.

«При регулярном употреблении кофеинсодержащих напитков может развиться синдром зависимости», — подчеркнул врач.

По его словам, с головными болями при вынужденном отказе от утренней чашки кофе сталкиваются 60% любителей этого напитка. Они также отмечают у себя беспокойство, раздражительность, резкую смену настроения и сонливость.

При этом кофеманы, заметил Брюн, не способны нормально работать и думают лишь о том, чтобы сделать себе чашку кофе, отодвинув на второй план все срочные дела.

«Такие типичные симптомы специалисты называют термином абстинентный синдром и наблюдают подобные симптомы у лиц, страдающих наркотической или алкогольной зависимостью», — пояснил психиатр-нарколог.

Если регулярно и в больших дозах пить кофе, добавил Брюн, то у человека, вполне возможно, разовьется психомоторное возбуждение. Он будет страдать бессонницей, раздражительностью, появятся и другие симптомы психофизического истощения. Может наблюдаться тахикардия, нарушение сердечного ритма, повышение давления, тошнота и даже рвота.

Брюн напомнил, что кофеин не следует употреблять эпилептикам и страдающим повышенной психической возбудимостью людям. Он противопоказан и при проблемах со сном, артериальной гипертензии, нарушениях сердечного ритма и проводимости, глаукоме. Нельзя пить кофе и в случае индивидуальной непереносимости организмом.