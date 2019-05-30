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Врачи приняли опухоль мозга за стресс перед экзаменами 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Cancerbro.com
Жительница английского города Бирмингем рассказала, как врачи долгое время принимали раковую опухоль в ее мозге за проявление стресса перед экзаменами. Ее историю рассказало издание Metro.
Софи Уордл (Sophie Wardle) начала жаловаться на головную боль и припадки в 2014 году, через несколько месяцев после начала обучения на медсестру и рождения ребенка.
«Доктора говорили, что у меня повышен уровень тревожности и панические атаки: мои мышцы сводило, меня била дрожь, я начинала задыхаться»,
— объяснила британка. Женщину отказывались госпитализировать.
Однако после того, как у Уордл случился припадок в коридоре поликлиники, врачи изменили свое мнение. Пациентку направили на МРТ головного мозга, и врачи разглядели на снимке опухоль размером с апельсин. Женщину направили на трепанацию черепа, в ходе операции докторам удалось удалить новообразование.
Спустя четыре года, в августе 2018 Уолдер была вынуждена перенести повторную операцию на головном мозге. Процедура длилась шесть часов, все это время пациентка бодрствовала. Она призналась, что ей было очень страшно: больше всего 28-летняя британка боялась, что пятеро ее детей останутся без матери.
Сейчас у женщины остаются небольшие проблемы с речью и подвижностью, ей приходится наблюдаться у врачей. Она решила рассказать свою историю, чтобы люди, страдающие от схожих симптомов, не откладывали визит к врачу.
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Новости , Болезни и лекарства
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