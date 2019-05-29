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Врачи извлекли из желудка томички полкило волос 

runews24.ru 3 часа назад
Фото: runews24.ru
16-летняя пациентка изначально пожаловалась на выпадение волос. По итогам обследований у нее выявили анемию. С помощью гастроскопии и УЗИ врачи обнаружили в желудке девушки инородное тело, занимавшее 80% объема. Это могло вызвать полную непроходимость желудочно-кишечного тракта, в связи с чем пациентке была немедленно проведена операция.
Хирурги разрезали брюшную стенку и вскрыли полость желудка — только это позволяло извлечь волосяной ком (трихобезоар) весом примерно 500 г. Как стало известно, на протяжении 10 лет девушка жевала свои волосы.
"Сейчас пациентка поправляется, чувствует себя удовлетворительно", — сообщил главврач больницы скорой медпомощи № 2 Андрей Караваев.
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