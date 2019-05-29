Врачи извлекли из желудка томички полкило волос

16-летняя пациентка изначально пожаловалась на выпадение волос. По итогам обследований у нее выявили анемию. С помощью гастроскопии и УЗИ врачи обнаружили в желудке девушки инородное тело, занимавшее 80% объема. Это могло вызвать полную непроходимость желудочно-кишечного тракта, в связи с чем пациентке была немедленно проведена операция.

Хирурги разрезали брюшную стенку и вскрыли полость желудка — только это позволяло извлечь волосяной ком (трихобезоар) весом примерно 500 г. Как стало известно, на протяжении 10 лет девушка жевала свои волосы.