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Женщина спутала опасную болезнь с простудой и осталась парализована 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Жительница шотландского города Глазго приняла симптомы опасной болезни за простуду и оказалась в больнице полностью парализованной. Об этом сообщает Daily News.
Даниэль Макгиннесс (Danielle McGuinness) несколько недель страдала от тошноты и сильного кашля, принимая это за признаки простуды. 8 января, за несколько часов до отлета в отпуск, у 29-летней женщины онемели конечности. Женщина обратилась в больницу, где врач объяснил, что ее состояние вызвано беспокойством перед поездкой.
Шотландка вернулась домой, но спустя время почувствовала себя хуже и попросила мать вызвать скорую. Медики отвезли Макгиннесс в клинику и диагностировали у нее синдром Гийена — Барре (СГБ) — редкое заболевание, при котором иммунная реакция организма на кишечную или легочную инфекцию приводит к повреждению нервной системы.
Пациентку ввели в искусственную кому, поскольку заболевание распространилось на легкие. Макгиннесс вспоминает, как очнулась в отделении интенсивной терапии, парализованная с головы до ног.
«Я пролежала в кровати 11 недель, и мои мышцы атрофировались, — рассказала она. — Мне пришлось учиться всему заново: расчесывать волосы, вставать и ходить. Как маленькому ребенку».
Спустя недели сеансов физиотерапии Макгиннесс начала восстанавливаться.
«Я хочу понять, почему это произошло именно со мной, почему я стала той одной из 50 тысяч, у кого встречается этот синдром»,
— заключила шотландка. Теперь женщина планирует поделиться своей историей болезни и написать книгу, чтобы помочь людям с подобным заболеванием.
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