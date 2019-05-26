Специалисты рассказали о первых симптомах рака желудка и шансах на выздоровление

Рак желудка имеет особенность медленно развиваться в течение многих лет. Прежде чем болезнь даст явно знать о себе, изменения начинают происходить чаще всего во внутренней оболочке желудка. Заболевание неплохо поддается лечению, а у пациентов, у которых оно было диагностирован на ранней стадии, вероятность успешного излечения гораздо выше.

Первые симптомы рака желудка настолько слабы и расплывчаты, что многие просто не обращают внимания на эти признаки. Однако самым очевидным из них является реакция организма на еду. Наличие постоянного расстройства желудка и изжоги, газообразования или частой отрыжки, ощущения переедания и постоянной боли в животе являются самыми ранними признаками этого состояния.

Больше всего риску подвержены мужчины старше 55 лет, особенно те, кто курит, потребляет мало клетчатки, много обработанной пищи и соли или страдает от желудочной инфекции.

В настоящее время люди реже сталкиваются с раком желудка, что специалисты связывают со снижением многих диетических факторов риска.

Пока доподлинно неизвестно, что является главной причиной этого вида онкологического заболевания. Тем не менее, врачи настоятельно рекомендуют избегать продуктов, которые могут увеличить риск его развития.

«Вы не можете контролировать свой возраст, вам не дано выбирать, родиться ли мужчиной или женщиной, но то, что вы едите, может увеличить или уменьшить ваши шансы на возникновение рака желудка», — рассказали эксперты.

В первую очередь, медики советуют свести к минимуму в рационе консервированные продукты, в том числе маринованные овощи. Также рекомендуется не злоупотреблять вяленой или копченой рыбой, избегать потребления обработанного мяса, вроде ветчины, бекона и салями, продуктов с высоким содержанием соли, таких как соленые орехи, дрожжевого хлеба и колбас.

Эксперты также предлагают сократить потребление алкоголя, поддерживать здоровый вес и быть физически активными.

Среди других признаков рака желудка онкологи выделяют потерю аппетита и веса, постоянное вздутие живота, боли в животе или груди и проблемы с глотанием.

Если у вас есть какие-либо из этих симптомов, специалисты советуют обратиться в больницу и пройти обследование, чтобы исключить или подтвердить злокачественное образование и подобрать соответствующее лечение.