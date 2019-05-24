Что могло привести к гибели пациентки во время лучевой терапии

В Воронеже 51-летняя пациентка онкодиспансера погибла во время лучевой терапии: всему виной неисправное оборудование. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". В чем возможная причина трагедии, мог ли медработник, проводивший процедуру, спасти женщину и как вообще работает оборудование Teragam — разбиралось РИА Новости.

Травмы груди и живота

Как сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения Воронежской области, трагедия случилась рано утром 22 мая. Жительница Воронежа явилась в диспансер на плановую процедуру лучевой терапии, ее выполнял лаборант. Оборудование вышло из строя, женщину зажало между столом и "головой" аппарата, в результате пациентка получила травмы груди и живота, от которых скончалась.

Гамма-терапевтический аппарат Teragam, использовавшийся для лечения, был изготовлен в Чехии еще в 2006 году, однако в медучреждении утверждают: он рассчитан на 30 лет службы. Главный врач Воронежского областного клинического онкодиспансера Иван Мошуров пояснил агентству, что оборудование регулярно проверялось.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору провести экспертизу аппарата. Соболезнования принес руководитель регионального департамента здравоохранения: "Произошедшее — горе для семьи и беда для учреждения. Выражаю искренние соболезнования. Департамент здравоохранения и онкологический диспансер оказывают следователям всестороннюю помощь в расследовании. Мы примем все меры, чтобы исключить повторение подобного. Медицинским организациям области уже поручено проверить техническое состояние оборудования".

Следственное управление СК России по Воронежской области возбудило уголовное дело. Оперативники осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, опросили медиков и родственников погибшей. Ход расследования — на контроле у региональной прокуратуры

Впрочем, в Росздравнадзоре уже сообщили, что "по предварительным данным, у чешского прибора 2006 года выпуска заклинил подъемный механизм".

"Могла запасть кнопка"

Но окончательных выводов еще нет. Что о случившемся думает медсообщество, РИА Новости попросило прокомментировать врача Наталью Деньгину, члена правления Российского общества клинической онкологии, заведующую радиологическим отделением онкодиспансера в Ульяновске.

"Это нонсенс. Никогда с таким не сталкивалась и не слышала о таком. Пока подробности неизвестны, сложно делать выводы. Могу только предположить, что проблема может быть в изношенности оборудования. Аппараты для лучевой терапии чаще всего управляются с пульта: нажимая на кнопки, можно поднять, опустить или развернуть стол. Если оборудование функционирует давно, не исключен сбой, например, запала кнопка, а лаборант не сориентировался. Обычно все подобные аппараты имеют стоп-рамку, предотвращающую контакт тела с оборудованием, почему она не сработала, нельзя судить до того, как появятся результаты расследования", — комментирует инцидент врач.

По мнению Деньгиной, в некоторых российских онкодиспансерах аппараты сильно изношены. "В региональных центрах мы очень плотно и долго их эксплуатируем. Конечно, если техническое обслуживание проводится регулярно и оборудование используется не очень активно, аппарат может функционировать довольно долго. Я, будучи молодым ординатором, успела поработать на одном из первых в России гамма-аппаратов, который был выпущен за пять лет до моего рождения. Однако у любой машины есть свой срок. Сейчас потребность в лучевой терапии огромная", — поясняет медик. И добавляет: все региональные центры необходимо обеспечить современными аппаратами — у них несколько степеней защиты.

Врач предполагает, что у лаборанта, проводившего процедуру, едва ли были шансы спасти пациента. И дело не столько в растерянности, сколько в объективных причинах. "Это настолько неожиданная ситуация, что сориентироваться сразу было практически невозможно. Страшно представить себя на месте человека, который держит в руках пульт, вышедший из строя, когда нельзя понять, что произойдет в следующий момент", — говорит Деньгина.

По ее словам, скорее всего, пациентка была зафиксирована на столе. "Обычно используются либо вакуумные матрасы, плотно фиксирующие тело, либо маски. Это зависит от того, какой именно орган облучают. Снять маску, фиксирующую голову, за секунду невозможно, да и вынуть пациента из матраса — тоже", — объясняет нюансы врач.

Онколог также уточнила, что плановая лучевая терапия может проводиться лаборантом без непосредственного присутствия врача — в этом нет нарушения установленных норм. "В лечении пациента участвует много людей. В нашем центре на первом сеансе присутствуют два лаборанта, врач и медицинский физик. Для каждого пациента на аппарате выставляются индивидуальные настройки, после чего они сохраняются и воспроизводятся на следующих сеансах — на них достаточно присутствие одних лаборантов", — подытожила Деньгина.

Ситуации, когда пациенты гибнут из-за неисправного оборудования, крайне редки. Как сообщали местные СМИ, летом 2017 года в Златоусте Челябинской области через день после поступления в больницу умерла двухлетняя девочка. Ее родные были уверены: причина — в халатности врачей и неисправном оборудовании. В декабре 2017-го родители погибшего ребенка совместно с матерью четырехлетнего мальчика, скончавшегося в той же больнице, обратились в региональное СУ СК. Против сотрудников медучреждения возбудили уголовное дело, их обвинили в том, что дети были подключены к неисправному аппарату ИВЛ, а для работы использовали технический кислород. По информации СМИ, родителям девочки даже пришлось провести эксгумацию, чтобы доказать виновность медучреждения. Судебный процесс начался в мае этого года. Главного врача больницы, заведующую инфекционным отделением и врача-анестезиолога обвиняют в причинении смерти по неосторожности.