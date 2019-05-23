Под Челябинском пациентка умерла от приема назначенных лекарств

В городе Коркино в Челябинской области пациентка умерла от приема назначенных лекарств, которые были ей противопоказаны.

Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.

Следствие считает, что терапевт МУЗ «Городская больница поселка Роза» знала, что пациентка страдает бронхиальной астмой средней степени тяжести, но назначила ей два лекарства, которые противопоказаны при этом заболевании в любой дозировке. В инструкции по применению говорится об опасности спазма бронхов. Больная приняла назначенные препараты, ей стало плохо, женщину экстренно реанимировали, но спасти ее не удалось.

Согласно судмедэкспертизе, она умерла из-за нарушения функции сердечно-сосудистой системы, которую вызвал одновременный прием обоих лекарств.

Прокуратура Коркино утвердила обвинительное заключение в отношении врача по ч. 2 ст. 238 УК РФ. Ей грозит до шести лет лишения свободы.