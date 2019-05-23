Американцы сделали несколько новых выводов о курении

Американцы выясняли, что курение сигарет без фильтра повышает риск развития рака легких на 40%. И это не единственный вывод, который сделали исследователи.

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины выяснили, как разные виды табачной продукции связаны с риском развития рака легких и смерти от него. Результаты работы исследователи представили на конференции ATC 2019.

Они ориентировались на данные проекта National Lung Screening Trial, где собрана информация о здоровье почти 53,5 тысячи жителей США. Однако в аннотации к докладу авторы не указали количество людей, на состояние которых они обратили внимание.

Исследователи сопоставили случаи диагностики рака легких и смертности от него с одной стороны и предпочитаемый тип сигарет с другой. Выяснилось, что курильщики сигарет без фильтра на 40% сильнее рискуют получить рак легких, чем те, кто приобретает продукцию с фильтром. Кроме того, любители сигарет без фильтра оказались более зависимы от никотина, чем другие курильщики.

Также ученые поняли, что курильщики легких сигарет менее зависимы от курения, однако завязывают с этой привычкой реже. Любители тяжелых сигарет сильнее зависимы от никотина, однако отказаться от курения им проще. Папиросы с ментолом никакого влияния на изученные перемены не показали.

Проведение исследования мотивировано тем, что некоторые курильщики не могут бросить эту привычку, но пытаются как-то снизить желание курить. Одним из таких способов был сигаретный фильтр, который активно используется в табачной продукции с 1950-х годов: волокла фильтра сокращают долю вдыхаемых смол и поступающего в организм никотина. Поэтому у исследователей и была гипотеза, что курение сигарет с фильтром может снизить тягу купить новую пачку, однако до сих пор этому вопросу внимание не уделяли.