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Россиянка погибла в аппарате лучевой терапии 

Рамблер 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Инцидент произошел утром 22 мая в воронежском онкодиспансере, где пациентка проходила курс лучевой терапии. Аппарат вышел из строя во время процедуры и придавил женщину насмерть. Об этом сообщается на сайте Росздравнадзора.
Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова поручила специалистам Росздравнадзора провести экспертизу и разобраться в причинах несчастного случая. По предварительным данным, аппарат лучевой терапии был выпущен в Чехии в 2006 году, утром 22 мая у прибора заклинило подъемный механизм, из-за чего пациентка погибла во время проведения процедуры.
Новости , Вероника Скворцова , Росздравнадзор
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