Россиянка погибла в аппарате лучевой терапии

Инцидент произошел утром 22 мая в воронежском онкодиспансере, где пациентка проходила курс лучевой терапии. Аппарат вышел из строя во время процедуры и придавил женщину насмерть. Об этом сообщается на сайте Росздравнадзора.