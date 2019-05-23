Россиянка погибла в аппарате лучевой терапии 

Инцидент произошел утром 22 мая в воронежском онкодиспансере, где пациентка проходила курс лучевой терапии. Аппарат вышел из строя во время процедуры и придавил женщину насмерть. Об этом сообщается на сайте Росздравнадзора.
Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова поручила специалистам Росздравнадзора провести экспертизу и разобраться в причинах несчастного случая. По предварительным данным, аппарат лучевой терапии был выпущен в Чехии в 2006 году, утром 22 мая у прибора заклинило подъемный механизм, из-за чего пациентка погибла во время проведения процедуры.