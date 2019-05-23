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Специалисты назвали инфекции, которым чаще всего подвержены туристы 

Рамблер 12 часов назад
Фото: depositphotos.com
Эксперты назвали самые опасные вирусы, типичные для туристов.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Роспотребнадзор предупредили россиян об опасной эпидемиологической ситуации в европейских странах: за 14 месяцев корью заразились свыше 100 тысяч человек. Смертельных исходов — 90. Чтобы обезопасить себя, нужно сделать прививку, особенно, если трудно вспомнить, делал ли ее человек в детстве.
Желтая лихорадка может быть опасна для посетителей экзотических стран, таких как Колумбия, Эквадор, Фрунцузская Гвиана, Перу, Суринама и Гамбия. Защититься от вируса можно, сделав прививку.
Вирус коксаки зарегистрирован в Турции. Чтобы избежать его, нужно тщательно соблюдать правила гигиены и избегать бассейнов.
Новости , ВОЗ , Роспотребнадзор
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