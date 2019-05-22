«Точный диагноз выявляется только после вскрытия»

Российское общество патологоанатомов опубликовало доклад. Выводы оказались удручающими. В 2018 году, по меньшей мере, 22 тысячи россиян умерли по причине врачебных ошибок. Всего за прошедший год российские специалисты провели 469 тысяч вскрытий, в 5% случаев оказалось, что прижизненный диагноз был поставлен неверно. Речь идет примерно о каждом двадцатом пациенте. При этом процент расхождений год от года снижается, годом ранее неверно было поставлено 6,3% диагнозов, а в 2013 году — 12%. Однако эти цифры говорят о том, что ситуация с диагностикой в стране ухудшается.