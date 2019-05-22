«Точный диагноз выявляется только после вскрытия» 

Российское общество патологоанатомов опубликовало доклад. Выводы оказались удручающими. В 2018 году, по меньшей мере, 22 тысячи россиян умерли по причине врачебных ошибок. Всего за прошедший год российские специалисты провели 469 тысяч вскрытий, в 5% случаев оказалось, что прижизненный диагноз был поставлен неверно. Речь идет примерно о каждом двадцатом пациенте. При этом процент расхождений год от года снижается, годом ранее неверно было поставлено 6,3% диагнозов, а в 2013 году — 12%. Однако эти цифры говорят о том, что ситуация с диагностикой в стране ухудшается.
Результаты прокомментировал президент Российского общества патологоанатомов Лев Кактурский в интервью порталу baza.io. По его словам, в норме процент расхождений прижизненного и посмертного диагнозов составляет от 10 до 20%, причем эта величина постоянная в разных странах. Снижение этого показателя эксперт связывает с тем, что Фонд обязательного медицинского страхования при поддержке Минздрава ввел штрафные санкции, а так как вскрытие, как правило, проводится в той же клинике, где скончался пациент, патологоанатомы становятся заложниками ситуации.