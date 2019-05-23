Врача в Коркино будут судить за смерть пациентки после приема лекарств

Врача в Коркину будут судить за оказание услуг, повлекших по неосторожности смерть пациентки, сообщают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, терапевт знала, что пациентка страдает бронхиальной астмой средней степени тяжести, однако назначила ей приём двух препаратов, которые согласно инструкции по применению прямо противопоказаны в любой дозировке при любой форме бронхиальной астмы в силу опасности спазма бронхов. Женщина приняла назначенные лекарства, ей стало плохо, её экстренно доставили в реанимацию, но спасти не смогли.

«Согласно заключению комиссии судебных экспертов, смерть пациентки наступила в результате нарушения функции сердечно-сосудистой системы, вызванной одновременным приемом двух назначенных препаратов», — рассказали в прокуратуре.

Как уточнили в ведомстве, санкция статьи, по которой будут судить врача, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.