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Врача в Коркино будут судить за смерть пациентки после приема лекарств 

АиФ + ещё 1 4 часа назад
Фото: АиФ
Врача в Коркину будут судить за оказание услуг, повлекших по неосторожности смерть пациентки, сообщают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
По версии следствия, терапевт знала, что пациентка страдает бронхиальной астмой средней степени тяжести, однако назначила ей приём двух препаратов, которые согласно инструкции по применению прямо противопоказаны в любой дозировке при любой форме бронхиальной астмы в силу опасности спазма бронхов. Женщина приняла назначенные лекарства, ей стало плохо, её экстренно доставили в реанимацию, но спасти не смогли.
«Согласно заключению комиссии судебных экспертов, смерть пациентки наступила в результате нарушения функции сердечно-сосудистой системы, вызванной одновременным приемом двух назначенных препаратов», — рассказали в прокуратуре.
Как уточнили в ведомстве, санкция статьи, по которой будут судить врача, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
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Новости , Генпрокуратура РФ
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