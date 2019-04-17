Российские ученые создают прибор против тромбов

Каждый час в России от инфарктов и инсультов умирают несколько человек. Спасти эти жизни поможет специальный прибор, который разрабатывают в российском Институте гематологии. Ультразвуковое устройство будет сообщать об опасности возникновения тромбов в сосудах и принимать меры еще до приступа, сообщает корреспондент «МИР 24» Владимир Сероухов.

В этой лаборатории из обычного конструктора сделали модель кровеносной системы человека. Насос пускает кровь по силиконовым трубкам, похожим на сосуды, и сканирует жидкость в реальном времени.

«Мы искали метод, который мог бы фиксировать процессы свертывания и тромбообразования не где-то на поверхности, как, например, оптические методы, а в глубине — в сердце, в мозге. Ультразвук действительно подходит для этого. Сейчас появляются работы, что даже сквозь череп можно контролировать кровоток»,

— говорит научный сотрудник лаборатории математического моделирования биологических процессов НМИЦ гематологии Дмитрий Ивлев

Как только система засекает тромбы, она вводит инъекцию тромболитика — препарата, который их растворяет. Тот случай, когда чем раньше — тем лучше.

«В некотором смысле эта система работает так же, как кнопка тревоги при ограблении в банке. Еще до того, как деньги покинули хранилище, кассир уже вызвал отряд»,

— говорит Ивлев.

Ультразвуковым мониторингом сразу заинтересовались зарубежные ученые, идею подробно описали в научном журнале. Но как сделать миниатюрное устройство с такими же возможностями? Об этом постоянно думает Шахла Ширинли. В команде проекта девушка уже шесть лет, сейчас работает удаленно — из Баку.

«Возможно, будет помпа по типу инсулиновой, которая будет вводить препарат. Либо система будет просто давать сигнал, а препарат будут вводить медицинские работники»,

— говорит аспирант МФТИ.

Без свертывания крови человек не выживет при травмах. Но иногда тромбы возникают по ошибке, без всякой опасности. Из-за этого органы остаются без кислорода, что приводит к инфарктам и инсультам. До сих пор ученые борются с последствиями тромбов, но не знают причины их появления.

«Из-за быстроты процессов свертывания с ними современная медицина не может работать. Стандартные протоколы борьбы с последствиями тромбов сводится к тому, что нужно вмешаться в первые полчаса или час»,

— говорит заведующий лабораторией математического моделирования биологических процессов НМИЦ гематологии Георгий Гурия.

Если ультразвуковое устройство спрятать в корпусе обычного аксессуара — смарт-часов, бабочки или галстука, система может работать круглосуточно и вовремя спасти от инфаркта. Но сперва прибор ждут пять лет доклинических испытаний на животных. А потом и тесты в реальных клиниках.