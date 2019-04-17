Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские ученые создают прибор против тромбов 

Мир24 59 минут назад
Фото: depositphotos
Каждый час в России от инфарктов и инсультов умирают несколько человек. Спасти эти жизни поможет специальный прибор, который разрабатывают в российском Институте гематологии. Ультразвуковое устройство будет сообщать об опасности возникновения тромбов в сосудах и принимать меры еще до приступа, сообщает корреспондент «МИР 24» Владимир Сероухов.
В этой лаборатории из обычного конструктора сделали модель кровеносной системы человека. Насос пускает кровь по силиконовым трубкам, похожим на сосуды, и сканирует жидкость в реальном времени.
«Мы искали метод, который мог бы фиксировать процессы свертывания и тромбообразования не где-то на поверхности, как, например, оптические методы, а в глубине — в сердце, в мозге. Ультразвук действительно подходит для этого. Сейчас появляются работы, что даже сквозь череп можно контролировать кровоток»,
— говорит научный сотрудник лаборатории математического моделирования биологических процессов НМИЦ гематологии Дмитрий Ивлев.
Как только система засекает тромбы, она вводит инъекцию тромболитика — препарата, который их растворяет. Тот случай, когда чем раньше — тем лучше.
«В некотором смысле эта система работает так же, как кнопка тревоги при ограблении в банке. Еще до того, как деньги покинули хранилище, кассир уже вызвал отряд»,
— говорит Ивлев.
Ультразвуковым мониторингом сразу заинтересовались зарубежные ученые, идею подробно описали в научном журнале. Но как сделать миниатюрное устройство с такими же возможностями? Об этом постоянно думает Шахла Ширинли. В команде проекта девушка уже шесть лет, сейчас работает удаленно — из Баку.
«Возможно, будет помпа по типу инсулиновой, которая будет вводить препарат. Либо система будет просто давать сигнал, а препарат будут вводить медицинские работники»,
— говорит аспирант МФТИ.
Без свертывания крови человек не выживет при травмах. Но иногда тромбы возникают по ошибке, без всякой опасности. Из-за этого органы остаются без кислорода, что приводит к инфарктам и инсультам. До сих пор ученые борются с последствиями тромбов, но не знают причины их появления.
«Из-за быстроты процессов свертывания с ними современная медицина не может работать. Стандартные протоколы борьбы с последствиями тромбов сводится к тому, что нужно вмешаться в первые полчаса или час»,
— говорит заведующий лабораторией математического моделирования биологических процессов НМИЦ гематологии Георгий Гурия.
Если ультразвуковое устройство спрятать в корпусе обычного аксессуара — смарт-часов, бабочки или галстука, система может работать круглосуточно и вовремя спасти от инфаркта. Но сперва прибор ждут пять лет доклинических испытаний на животных. А потом и тесты в реальных клиниках.
Мир24: последние новости
Медики назвали ранние симптомы разных видов рака Секрет долголетия: найден способ восстановить печень Россиянин почти 30 лет прожил с болтами вместо зубов
Комментарии
Новости , Наука , Дмитрий Ивлев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Капли для носа помогут остановить слабоумие
Чем лечить пиелонефрит1
Определен признак скорой преждевременной смерти
Врачи рассказали об опасностях «позы дачника»
СМИ: аспирин может предупреждать инсульт
Видео
Названы песни, которые слушают психопаты
Болезни и лекарства
Как правильно принимать лекарства
Новости
Как дожить до 100 лет
ЗОЖ
До чего доводят таблетки для сжигания жира
Наука ЗОЖ
Как узнать об онкологии на ранней стадии
Наука Новости
Хирург из Химок хочет засудить мировую медицину
Новости
Какие привычки ежедневно разрушают мозг
ЗОЖ Наука
От чего вылечат пластырь и мишура
Новости
Как пережить весну аллергикам
Наука Болезни и лекарства
Как стать долгожителем
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение