Ученые рассказали о связи адреналина и онкологии

Китайские ученые доказали, что тесная квартира становится причиной стресса и развития онкологических заболеваний.

Ученые Даляньского медицинского университета в Китае провели двухступенчатый эксперимент на мышах. Мыши, больные раком, были разделены на две группы. Первую группу поселили в просторные клетки, а вторую в тесные, некомфортные камеры.

Мыши, которым пришлось жить в тесноте, заболевали все сильнее и быстрее. Их раковые стволовые клетки развивались быстрыми темпами. Вторая группа мышей (с такой же онкологией), находившаяся в просторной клетке, почти не показывала прогресса опухолей.

По окончанию эксперимента размер опухолей у первой и второй группы отличалось в несколько раз.

«Хронический стресс питает рост раковых клеток»,

— заявляют китайские ученые. Именно переживание способствовало стремительному росту опухолей.

Вся причина кроется в гормоне адреналине. Чтобы проверить это заявление, ученые провели второй эксперимент.

Первую группу мышей, что жила в стесненных условиях, разделили на две подгруппы. Если первую оставили без изменений в камерах, вторую подгруппу подкармливали препаратом, блокирующим выработку адреналина.

В течение 30 дней у второй подгруппы рост раковых клеток приостановился. Ученые пояснили, что в опасной ситуации адреналин выделяет дополнительную энергию, в состав которой входит соединение «лактат». Этим соединением и питаются раковые клетки.