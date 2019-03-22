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Врачи провели уникальную операцию по возвращению пола ребенку 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Врачи в Санкт-Петербурге провели сложную пластическую операцию бесполому 8-месячному ребенку. У младенца при рождении не было внешних половых органов. Однако по хромосомному набору врачам удалось определить пол — младенец оказался девочкой.
Этим редким случаем занялись хирурги Детской городской больницы №2. Им предстояло восстановить половые органы ребенка. «У пациента частично отсутствовали внутренние половые органы, и полностью отсутствовали внешние. Первый этап операции, в ходе которой были восстановлены половые органы, был проведен в декабре. Сейчас предстоит второй этап. Ребенку восстановят ряд других жизненно важных органов. Все операции проводятся по ОМС», — рассказали в больнице корреспондентам газеты "Московский комсомолец".
Летом ребенку предстоит еще одна операция, в ходе которой наладят функции половой и мочевыделительной систем.
Новости , Московский комсомолец
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