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В Республике Корея разработали новый антибиотик 

Большая Азия 2 часа назад
Фото: Большая Азия
Команда ученых из исследовательского центра Agriculture Research Cente разработала новый антибиотик, способный противостоять бактериям рода Vibrio vulnificus (Вибрио вульнификус) подавляя их рост. Средство получило название CM14.
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Вибрио вульнификус является одной из самых смертоносный на планете. Бактерия вызывает раневые инфекции, называющиеся в медицине некротическим фасциитом. После заражения организма человека проявляются такие симптомы, как диарея, лихорадка, рвота, а летальный исход наступает в более, чем 50% случаев за 48 часов. Заразиться можно через морепродукты, которые ранее обитали в загрязненной воде или во время купания в море через открытые участки кожи. Отмечается, что исследования, проведенные учеными, опубликованы в научном журнале Scientific Reports.
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