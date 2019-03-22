В Республике Корея разработали новый антибиотик 

Команда ученых из исследовательского центра Agriculture Research Cente разработала новый антибиотик, способный противостоять бактериям рода Vibrio vulnificus (Вибрио вульнификус) подавляя их рост. Средство получило название CM14.
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Вибрио вульнификус является одной из самых смертоносный на планете. Бактерия вызывает раневые инфекции, называющиеся в медицине некротическим фасциитом. После заражения организма человека проявляются такие симптомы, как диарея, лихорадка, рвота, а летальный исход наступает в более, чем 50% случаев за 48 часов. Заразиться можно через морепродукты, которые ранее обитали в загрязненной воде или во время купания в море через открытые участки кожи. Отмечается, что исследования, проведенные учеными, опубликованы в научном журнале Scientific Reports.