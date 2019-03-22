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Алкоголизм крыс вылечили с помощью лазера 

Naukatv.ru 2 часа назад
Фото: Naukatv.ru
Учёные из США нашли способ устранить зависимость крыс от алкоголя, воздействуя лазерными лучами на определённые нейроны их мозга.
Специалисты института Scripps Research отмечают, что им удалось контролировать желание крыс употреблять алкоголь буквально одним щелчком. Предыдущие исследования показали, что алкогольная зависимость связана с клетками центрального ядра миндалевидного тела мозга. Пристрастие к спиртному провоцирует накапливание гормона кортиколиберина в миндалине. Для своего эксперимента учёные подвергли лабораторных крыс генетической мутации, чтобы их нейроны могли реагировать на лазерное излучение определённой длины волны. Имплантируя волоконную оптику глубоко в мозг крыс, эксперты воздействовали на нейроны лазером, который специально ингибирует эти нейроны, уменьшая тягу к алкоголю и физические симптомы абстиненции.
Пока новая методика неприменима к лечению человека, но исследователи Scripps Research надеются доработать её. Работа требует использования передовых технологий, которые ещё не одобрены для лечения людей, поэтому могут пройти десятилетия, прежде чем разработанный способ будет готов для тестирования на добровольцах.
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