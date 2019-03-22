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В США создано сиденье для унитаза, контролирующее работу сердца 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Исследователи из Рочестерского технологического института разработали сиденье унитаза для контроля за состоянием сердечно-сосудистой системы. Новинка призвана снизить показатели повторной госпитализации пациентов с застойной сердечной недостаточностью. Механизм работы ученые описали в статье в журнале JMIR mHealth and uHealth.
Каждый год диагностируется миллион новых случаев застойной сердечной недостаточности. В течение месяца после выписки из больницы четверть пациентов сталкивается с повторной госпитализацией. Благодаря новому изобретению врачам будет проще следить за состоянием пациентов, когда те будут у себя дома.
Сиденье унитаза оборудовано устройствами для снятия показаний электрической и механической активности сердца, частоты сокращений сердца, кровяного давления, насыщения крови кислородом, а также объема крови, проходящего через сердце с каждым ударом. Специальный алгоритм будет анализировать состояние пациента и в случае его ухудшения передавать данные кардиологам.
Такой подход позволяет обнаружить ухудшения еще до появления заметных симптомов и вместо госпитализации обойтись лишь консультацией у врача. Кроме того, сиденье позволит сэкономить больнице деньги — штраф за повторную госпитализацию 150 пациентов составляет около $500 тыс. в год, в то время как обеспечение такого же количества пациентов сиденьями — лишь $200 тыс.
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