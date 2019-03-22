ВОЗ рассказала о нормах потребления воды

Он заявил, что норма потребления воды людьми зависит от многих факторов — климат, деятельность и активность человека. По его словам, есть много оценок рекомендуемого объема жидкости, но при этом стоит учитывать не только выпитую воду, но и употребленные фрукты и даже чай.

«К примеру, представьте, что вы весь день работаете под палящим солнцем или занимаетесь спортом. И вы можете потреблять от одного-двух литров до очень большого количества воды. Это также зависит от пищи, которую вы едите, от вашего веса, метаболизма, возраста», — отметил эксперт.